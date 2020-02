Verratti : “On a besoin de faire un grand match pour passer en quarts de finale”

Marco Verratti, qui a pris un carton jaune pour protestation, sera suspendu pour le match retour (comme Thomas Meunier). En zone mixte, le milieu de terrain est revenu sur la défaite de son équipe en huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (2-1).

“Jouer à l’extérieur en Champions League c’est toujours difficile. C’est toujours des matches particuliers, ce sont des matches qui se jouent sur des petites choses. De dehors derrière la télé c’est facile de parler, c’est comme ça. Il fait tout donner sur le terrain, bien sûr on pouvait faire de meilleurs choix mais je ne pense pas que c’est la peur. […] Ce sont des matches qui se jouent sur 180 minutes, ce n’est pas fini aujourd’hui. On va se reposer et après on aura un gros match à la maison, devant nos supporters. En Europe à la maison on a toujours fait de grands matches et on a besoin de faire un grand match encore pour passer en quarts de finale“, explique Verratti en zone mixte dans des propos relayés par Goal.

Le milieu de terrain est également revenu sur son carton jaune, qui le prive du match retour (11 mars).

“Moi je serai absent. Je n’ai pas compris pourquoi, c’est la décision de l’arbitre. J’ai seulement dit qu’il y avait faute pour nous, mais quasiment en rigolant, en le disant très tranquillement. Il m’a dit que je méritais le jaune avant et il me l’a donné après. Ce sont ses choix et j’ai confiance en l’équipe. On n’a pas besoin d’un joueur, on a besoin de toute l’équipe et celui qui jouera à ma place fera un grand match et j’espère que ce sera un match fantastique pour tous.”