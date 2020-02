Verratti : “Quand on souffre, on est encore plus contents pour les trois points”

Malgré la victoire, le PSG a souffert lors des 20 dernières minutes du match contre Nantes ce soir (1-2). Pour Marco Verratti, ses coéquipiers et lui sont encore plus content en l’emportant comme ça.

“On savait déjà que ce serait un match compliqué, on n’a jamais gagné facilement ici à Nantes”, rappelle le milieu de terrain pour PSG.fr. “C’est une bonne équipe, qui fait une bonne saison. C’est vrai que le match était plutôt bien géré, on contrôlait le match en ayant marqué deux buts, que je pense mérités. Après le 2-1, c’est devenu un peu fou avec des occasions des deux côtés. Mais quand on souffre, on est encore plus contents pour les trois points.”