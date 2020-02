Verratti sur la rencontre face à Dortmund : “On est solides, il faut avoir confiance en nous”

Auteur de son 200ème match de Ligue 1 avec le maillot du PSG, Marco Verratti a livré une prestation sérieuse (noté 6,5 par la rédaction de Canal Supporters) lors de la victoire face à l’Olympique Lyonnais (4-2), en clôture de la 24ème journée de Ligue 1. En zone mixte, le milieu de terrain parisien s’est exprimé sur la rencontre des Rouge et Bleu, dans des propos rapportés par Goal.com. Il est également revenu sur le but de Cavani et la prochaine échéance européenne face à Dortmund.

La rencontre face à l’OL

“On avait pas très bien commencé la deuxième mi-temps. On a joué contre une équipe qui a des joueurs de qualité, qui peuvent marquer à chaque instant. On a eu 15 minutes un peu comme ça et puis on est arrivés à jouer. On va s’améliorer, car il ne faut pas que ça arrive, on va travailler pour ça. Ce soir, c’était un match difficile.”

Edinson Cavani

La célébration avec Cavani ? Il s’entraîne toujours avec le sourire, il est toujours dans le groupe. Toujours à 100%. C’est pour ça que son but nous fait plaisir. Dans une équipe comme ça, il peut y avoir des moments où tu n’es pas un titulaire fixe. Mais il faut avoir confiance en lui.”

La rencontre face à Dortmund (18 février prochain)

“Bien sûr qu’on est prêts. On a encore le temps. Il reste encore des matches. On arrive bien, après ce sera un match compliqué, certainement. Ce sera un 8es de finale de C1 dans un stade difficile. On va tout faire pour gagner. Moi j’ai énormément confiance en cette équipe. Ça ne veut pas dire qu’on est sûrs de remporter la Champions League, mais on a une grande équipe. Je ne vois pas d’autres équipes vraiment meilleures que nous, même si la C1, c’est toujours des matches particuliers. On est solides, il faut avoir confiance en nous.”