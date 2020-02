Villas-Boas : “La première place n’est pas un objectif”

À 13 journées de la fin du championnat, Marseille pointe à dix points du leader, le PSG. Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a été interrogé sur la possibilité de l’OM de se rapprocher de la première place. Et pour le coach portugais cette place de leader n’est pas un objectif. “La première place n’est pas un objectif. Elle est disputée par une seule équipe en France. Ce n’est pas pour nous. Ça nous convient que Paris gagne tous les matches. On veut continuer notre série. L’objectif c’est neuf victoires pour être mathématiquement seconds“, explique Villas-Boas dans des propos relayés par RMC Sport.

Même son de cloche du côté de son joueur, Valère Germain.

“On aimerait tous, mais est-ce qu’il y a une possibilité? Je n’en sais rien. Ça ne dépendra que d’eux. S’ils perdent leurs trois-quatre prochains matchs et qu’on arrive encore à grappiller quelques points avec notre état d’esprit… Mais ils ont dix points d’avance. […] On ne pense pas à ça. On pense avant tout à sécuriser la deuxième place. On ne sait jamais dans le football. Mais on ne se pose pas du tout la question.”