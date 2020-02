Vinicius Júnior : “Le PSG ? Non, moi je veux poursuivre au Real Madrid”

Hier, les clubs basques ont fait mal aux deux cadors de la Liga lors des quarts de finale de la Coupe du Roi. Exit le Barça éliminé à San Mames par l’Athletic Bilbao (1-0). Quant à la Real Sociedad, elle s’est imposée 4-3 à Santiago-Bernabeu. Le Real Madrid et Alphonse Areola (titulaire hier et pas impérial) n’iront pas plus loin en coupe.

Une mauvaise soirée donc pour les Merengue et Vinicius Júnior lui aussi titulaire. L’ailier brésilien de 19 ans a été interrogé sur son proche avenir après la rencontre, car une tambouille médiatique prétend qu’il pourrait être intégré dans une opération Mbappé montée par le Real Madrid… “Le PSG ? Non, moi je veux poursuivre au Real Madrid”, a simplement répondu logiquement Vinicius Júnior.