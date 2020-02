Watzke (BVB) : “Le PSG a une équipe exceptionnelle avec un coach exceptionnel”

J-1 avant le choc tant attendu entre le Borussia Dortmund et le PSG au Signal Iduna Park, dans le cadre du huitième de finale aller de Ligue des champions. Un match particulier pour Thomas Tuchel qui retrouvera son ancienne équipe (2015-2017). Dans une interview accordée à Goal.com et DAZN, le directeur général du BVB – Hans-Joachim Watzke – s’est exprimé sur ses retrouvailles avec l’actuel coach des Rouge et Bleu. Et selon lui, aucune tension n’aura lieu entre les deux hommes, définissant même l’entraîneur allemand comme “un coach exceptionnel.”

“Non, ça n’aura pas d’importance. Paris a une équipe exceptionnelle avec un coach exceptionnel. Les choix que Thomas Tuchel a en attaque, il n’y a peut-être rien de tel dans le football européen. C’est incroyable. Dans le même temps, la pression s’exerce sur Paris. Le PSG et les investisseurs du Qatar veulent faire plus que les huitièmes de finale. Si nous sommes dans deux bons jours, nous avons une chance de sortir Paris. Le PSG est certainement favori. Ses retrouvailles avec Tuchel ? Nous avons bien travaillé ensemble pendant deux ans et finalement c’est devenu un peu dur. Mais c’était il y a trois ans. C’est un grand entraîneur et quand je le verrai, je le saluerai sûrement et je pense qu’il fera de même.”