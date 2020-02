Willy Delajod arbitre de PSG / Bordeaux

Après son match de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (défaite 1-2), le PSG retrouvera la Ligue 1 ce dimanche à 21h (Canal Plus) avec la réception des Girondins de Bordeaux, en clôture de la 26ème journée de Championnat. Cette rencontre sera arbitrée par Willy Delajod. Il sera assisté par Huseyin Ocak et Erwan Finjean. Mehdi Mokhtari sera le quatrième arbitre. Enfin, Ruddy Buquet et Hakim Ben El Hadj officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Willy Delajod a déjà arbitré le PSG à deux reprises, lors des victoires face à l’Angers SCO (4-0, 9ème journée) et le LOSC (2-0, 14ème journée). Depuis le début de l’exercice 2019-2020, l’arbitre de 27 ans a distribué 50 cartons jaunes et 2 cartons rouges en 13 matches de Ligue 1.