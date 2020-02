Willy Sagnol a deux inquiétudes avant Dortmund “Thiago Silva et Icardi”

À deux jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions à Dortmund, Willy Sagnol émet deux doutes sur des joueurs Parisiens, Thiago Silva et Mauro Icardi.

“Ce match-là (Amiens, ndlr), ce n’est pas un motif d’inquiétude. Par contre, j’ai deux motifs d’inquiétude, qui sont sur des joueurs. C’est Thiago Silva et Icardi. Icardi, par rapport à son match hier, et part rapport à ses prestations depuis quelques semaines, ça ne m’étonnerait pas qu’à Dortmund ça soit plutôt Sarabia que lui. Icardi ne court plus, il n’avance plus. Son but, oui il fallait être-là, mais c’est facile de dire “il marque, il marque”, il doit aussi participer au jeu. Mais moi je suis plutôt inquiet sur la défense. [..] Il ne te reste que Kehrer, qui ne montre pas tous les signes de solidité nécessaires à ce niveau-là, Marquinhos, qui a été absent pendant trois semaines, et Thiago Silva“, énumère Sagnol dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

L’ancien coach Bordelais tance ensuite le capitaine Parisien. “Il a fait une saison extraordinaire jusqu’à présent […]mais il a 35 ans, il faut qu’il joue tout le temps pour avoir le rythme et lui ne l’a pas. Quand il est en forme, il défend en avançant. Hier, il n’a fait que reculer. Face à Dortmund, j’ai peur qu’il soit physiquement dans le même conditionnement et qu’il fasse reculer toute l’équipe.”