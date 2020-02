Willy Sagnol blâme les joueurs du PSG après la fête d’anniversaire de Cavani, Icardi et Di Maria

La soirée d’anniversaire de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Angel Di Maria deux jours après la défaite contre le Borussia Dortmund (2-1) fait encore beaucoup parler. Willy Sagnol n’a pas hésité à fustiger les joueurs Parisiens.

“On est choqués parce qu’entre le match de la semaine dernière, le match à Dortmund et celui face à Bordeaux, ce sont des joueurs professionnels qui vont se coucher quatre fois à 3 ou 4 heures du matin parce qu’après un match, on ne s’endort pas tout de suite, fustige Sagnol dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Si vous pensez que c’est bien pour gagner une Ligue des champions ou être à 100% sur le terrain, à ce moment-là je ne comprends plus le foot et la psychologie.”

L’ancien latéral droit a enfin évoqué son expérience au Bayern Munich, où il n’y avait pas de soirée pour fêter les anniversaires. “Au Bayern Munich, il n’y avait jamais de soirées pour les anniversaires. On avait juste des restaurants puis on allait se coucher. Ils ne sont pas obligés de se mettre une charge jusqu’à 5 heures du matin pour le fêter.”