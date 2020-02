Witsel : “Il faut vraiment se comporter en équipe et défendre tous ensemble”

Demain à 21h (RMC Sport 1), la Ligue des champions fera son retour avec le huitième de finale aller entre le Borussia Dortmund et le PSG, au Signal Iduna Park. Et à la veille de cette rencontre, le milieu de terrain du BVB – Axel Witsel – était présent en conférence de presse aux côtés de son coach, Lucien Favre. Le joueur de 31 ans s’est notamment exprimé sur le potentiel offensif du PSG avec le retour de Neymar dans le groupe parisien.

“La Ligue des Champions est toujours quelque chose de spécial. Et si Neymar a manqué les derniers matches, je suis assez sûr qu’il sera là mardi. Mais il ne faut pas faire attention qu’à lui. Il y a Mbappé, Di Maria, Icardi et Cavani. Il faut vraiment se comporter en équipe, et défendre tous ensemble. La victoire face à Francfort ? Nous étions beaucoup plus agressifs contre Francfort. Si nous perdions le ballon, nous faisions tout notre possible pour le récupérer le plus rapidement possible. Ce sera très important demain. Peut-être que ce sera un match similaire au Barça.”