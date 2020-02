Witsel : “On a réalisé une performance presque parfaite”

Le Borussia Dortmund a battu le PSG ce soir (2-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Pour Axel Witsel, le Borussia a fait un match presque parfait.

“On a réalisé une performance presque parfaite. C’est dommage pour le but que l’on encaisse. Au final, on a fait un super match. Sans le ballon, on a été bien agressif, dans le bon sens du terme sur Neymar et Mbappé, qui peuvent la différence à n’importe quelles moments, explique le milieu de terrain au micro de RMC Sport 1.[….] Sur l’ensemble du match, on a eu plus d’occasions qu’eux. On ne leur a pas laissé grand-chose. […] On est super content, on va profiter ce soir mais il y a encore un match retour.”