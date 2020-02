Zagadou revient sur les raisons de son départ du PSG

Formé au PSG, le défenseur – Dan-Axel Zagadou – avait décidé de vivre sa première expérience en professionnel en dehors de son club formateur. Ainsi, le joueur de 20 ans avait rejoint l’Allemagne et le Borussia Dortmund lors de l’été 2017. Et dans cinq jours, le natif de Créteil retrouvera les Rouge et Bleu en huitième de finale aller de Ligue des champions (18 février). Dans Breaking Foot sur RMC Sport, l’ancien Parisien revient sur les raisons de son départ et estime qu’il a fait le bon choix de quitter son club formateur.

“Si je suis le joueur que je suis aujourd’hui, c’est grâce à ma formation au PSG. Ils m’ont tout appris là-bas. Aujourd’hui, je remercie la formation du PSG (…) Sa dernière saison au PSG où il a refusé de signer son premier contrat professionnel ? J’étais plus déçu. Quand tu signes au PSG ou dans n’importe quel club, c’est pour finir après dans l’équipe première. En arrivant au PSG en 2011, mon objectif était de jouer avec l’équipe première. À la fin, ça s’est mal passé. Il y a eu quelques discours qui n’ont pas forcément plu. Au final, on a préféré prendre un autre chemin (…) C’est vrai que je l’avais en travers de la gorge parce que c’était l’année de la Gambardella, c’était la dernière année avec le groupe qu’on avait. Après, Je voulais vraiment m’amuser avec mes potes, vivre la dernière saison à fond, mais voilà, comme on dit ils m’ont mis à la cave. Mais il n’y pas de rancune aujourd’hui (…) Je n’étais pas forcément convaincu par leur discours, chaque jour ça changeait. J’ai préféré partir, et je ne le regrette pas.”