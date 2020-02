Ziyad Larkèche fait le point sur son avenir

Ziyad Larkèche, jeune latéral gauche (17 ans), brille avec les U19 du PSG. Ce dernier, en fin de contrat en juin prochain, n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, comme ses coéquipiers Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Dans une interview accordée à Goal, le jeune titi a fait le point sur son avenir.

“C’est vrai que je suis en fin de contrat à la fin de la saison, mais je reste concentré sur le terrain. Je me sens bien au Paris Saint-Germain. J’essaye de faire les meilleures prestations possibles. Et après, on se posera tous ensemble, avec ma famille. On verra ce qui peut être le plus intéressant pour moi.”