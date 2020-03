300e match pour Cavani, un record pour Sarabia

La large victoire du PSG sur la pelouse de Lyon (1-5) en demi-finale de Coupe de France a été historique pour deux joueurs du club de la capitale. Titulaire en attaque contre les Lyonnais, Edinson Cavani a disputé son 300e match sous le maillot du PSG, entrant encore un peu plus dans l’histoire des Rouge & Bleu. Il est le neuvième joueur de l’histoire à atteindre cette barre, quelques semaines après ses coéquipiers Thiago Silva (310 actuellement) et Marco Verratti (310).

Une nouvelle fois buteur ce soir, Pablo Sarabia a marqué son septième but en Coupe de France. Avec ce but, il s’est offert un record comme le rapporte le PSG sur son site internet. Il est le premier joueur parisien à marquer lors des cinq premiers tours de Coupe de France sur une même saison. Il efface des tablettes la légende parisienne, Pedro Miguel Pauleta, qui avait marqué lors de quatre matches d’affilée lors de l’édition 2004 (Troyes, Marseille, Bayonne et Brive).