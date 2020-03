35.000 spectateurs attendus (seulement) pour le OL/PSG

A force de parler ce Covid-19 et de potentiels huis-clos à venir (la rencontre Chambly-Le Mans à Beauvais vendredi se jouera sans spectateur), l’impact sur les affluences va commencer à se faire sentir. Si Jean-Michel Aulas espérait publiquement dimanche soir pouvoir compter sur plus de 50.000 spectateurs dans les gradins de son Groupama Stadium mercredi (21h10) pour la réception du PSG, on se dirige vers une affluence décevante, environ 35.000 spectateurs selon Le Progrès malgré la mise en vente de billets à 29€. Mais comme la rencontre est diffusée sur France 2 (en plus d’Eurosport 2), beaucoup de fans lyonnais opteront pour la chaîne publique afin de suivre la rencontre. A priori.