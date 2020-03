60 à 90 minutes d’entraînement par jour pour les joueurs du PSG

Le confinement étant plus strict depuis mardi (et pour deux semaines), la suspension des séances d’entraînement au camp des Loges étant partie pour durer, le PSG a adressé une recommandation générale à son effectif. De 60 à 90 minutes d’entraînement par jour, c’est ce qui a été demandé aux joueurs, avec des propositions d’exercices. C’est ce que rapporte RMC Sport : “Il est conseillé aux joueurs de débuter par 8 minutes d’échauffement et d’enchaîner sur 10 minutes d’exercices de musculation avec le propre poids corporel ou une charge supplémentaire si possible. Pour l’étape suivante, trois propositions dont une course de 35 à 40 minutes avec des vitesses changeantes et trois séries de course de 5×1 minute interrompues par 1 minute de jogging détendu. Pour conclure: 5 minutes de cool down”. Reste à savoir combien de temps durera cet entretien physique à domicile.