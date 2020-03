Abalo : “Ma carrière ne peut pas s’arrêter comme ça”

Luc Abalo (35 ans) comptait mettre un terme à sa carrière à l’issue de son contrat au PSG, le 30 juin prochain. Mais avec la pandémie du Coronavirus et la suspension jusqu’à nouvel ordre de la saison de Handball, l’international français a décidé de changer d’avis, il veut poursuivre sa carrière.

“Cela fait deux jours que je me pose la question. Ma carrière ne peut pas s’arrêter comme ça. On va voir, mais il y a des chances que je continue. On ne sait pas ce qui va se passer dans les trois prochains mois. Si tout est décalé et qu’on n’a pas de vacances, autant enchaîner sur un nouvel exercice. Et si celle-ci est annulée, autant refaire une vraie saison.[…] Peut-être qu’en juin, finalement j’arrêterai, confie Abalo dans une interview accordée au Parisien. Je ne sais pas. Mais si des clubs veulent m’appeler, qu’ils n’hésitent pas. Je reviens sur ma décision d’arrêter, sur les propos que j’avais tenus en début de saison. Comme quoi, il ne faut jamais prendre de décision trop hâtive. On ne peut jamais savoir ce qu’il va se passer.”