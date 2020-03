Un confinement qui dure pour des raisons sanitaires mais pas de nouveaux matches du PSG pour se divertir… Le club francilien propose aux supporters désormais un accès libre et gratuit à la version premium de PSG TV (ici) pendant cette période si spéciale. “Accessible sur PSG.FR et Youtube, elle propose aux supporters de revivre en intégralité tous les matches du club depuis le début de la saison, soit plus de 3500 minutes de football.”