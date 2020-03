Al-Khelaïfi : “Nous avons les meileurs supporters du monde”

Malgré le match à huis clos, les supporters du PSG ont encouragé leur joueurs depuis l’extérieur du Parc des Princes. Au micro de RMC Sport 1, Nasser al-Khelaïfi a encensé ses supporters, “les meilleurs du monde“.

“C’était un grand match. On a prouvé aujourd’hui qu’on est là, le caractère des joueurs, du staff. Les supporters n’étaient pas dans le stade mais dans nos coeurs, on les a sentis. On est très contents d’être qualifiés mais on ne veut pas s’arrêter là. On a mérité de célébrer ce soir, se réjouit le président parisien. Nos supporters sont les meilleurs au monde. Je suis très fier de nous. On a un grand caractère, on a la possibilité d’aller plus loin. Neymar a fait un grand match, je suis fier de lui, de toute l’équipe. Tout le monde était solide, ensemble.”