Alain Roche remonté contre Navas et son choix de retourner au Costa Rica

Comme d’autres coéquipiers, Keylor Navas a décidé de quitter la France pour passer son confinement dans son pays d’origine, le Costa Rica. Un choix critiqué par Alain Roche, qui ne comprend pas le timing de ce départ.

“Autant on pouvait admettre le départ des Brésiliens du PSG et d’Edinson Cavani pour l’Uruguay, mais là le confinement était acté depuis 15 jours et c’est cela qui me dérange. Je ne pense pas que les conditions de vie de Keylor Navas soient terribles à vivre. Il y en a qui font beaucoup plus de sacrifices que lui n’en fait. Je suis déçu et je ne m’attendais pas à ça, s’emporte Roche sur Europe 1. Ce qui m’inquiète, c’est que j’ai l’impression que cela arrive seulement au PSG. Je n’entends pas de départ de Sud-Américain comme Firmino qui joue à Liverpool ou d’autres en Allemagne, en Espagne ou en Angleterre. On parle d’exemplarité, à un moment on est un être humain et on doit respecter les consignes du gouvernement.“