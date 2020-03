Alexander-Arnold : “La célébration comme Mbappé ? C’est quelque chose que je fais avec mes coéquipiers”

Kylian Mbappé n’a que 21 ans mais il influence déjà beaucoup de monde. En fin d’année dernière, Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool, avait fêté son but contre Leicester comme le numéro 7 parisien. Dans une interview accordée à BBC Sport, il a expliqué ce choix de célébration.

“La célébration de Mbappé ? C’est quelque chose que je fais avec mes coéquipiers… on s’amuse entre nous. Évidemment, je ne marque pas trop, et je disais depuis des lustres que je le ferais lors de mon prochain but, relate l’Anglais (21 ans) dans des propos relayés par Goal. et je pense qu’il y a eu environ trois ou quatre mois entre mes deux buts, donc je l’avais prévu depuis un bon moment !”