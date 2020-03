Amavi suspendu pour le Clasico, Villas-Boas menacé

Dans ce mois de mars si particulier pour le PSG, le dimanche 22 sera synonyme de Clasico au Vélodrome de Marseille. On ne sait pas si d’ici là on parlera encore de covid-19 et si il y aura du public dans l’enceinte phocéenne. En revanche on sait qu’il n’y aura pas Jordan Amavi lors de la 30e journée de Ligue 1. Le latéral gauche de l’OM a hérité d’un avertissement (qui aurait pu être un carton rouge) à 16e minute du match contre Amiens (2-2). Le troisième en l’espace de dix matches. Il sera donc suspendu face à Paris. Un autre homme pourrait être en tribune : André Villas-Boas. L’entraîneur portugais de l’OM a reçu un carton rouge après le coup de sifflet final. Son dossier sera examiné par la commission de discipline de la LFP. Il ne sera pas – automatiquement – au côté de ses joueurs pour le Montpellier-Marseille.