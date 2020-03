Aminata Diallo : “Je sentais que pour progresser j’avais besoin d’enchaîner”

Aminata Diallo a récemment été prêtée (jusqu’en décembre 2020) aux Royals de l’Utah, équipe de la Ligue professionnelle américaine (NWSL). Mais avec la pandémie du Covid-19, la milieu de terrain de 24 ans n’a pas pu faire ses débuts avec sa nouvelle équipe. Aminata Diallo est revenu sur ce choix de partir en prêt.

“J’avais besoin d’enchaîner des matches. C’est ma quatrième saison au PSG et c’est difficile de se retrouver à jouer un match sur deux. Je sentais que pour progresser, j’avais besoin d’enchaîner. Ce sont les choix du coach, je les respecte, j’ai aucun problème avec ça. Mais pour ma progression, je pense que c’est mieux si je vais là-bas, indique Aminata Diallo dans une interview accordée à l’Equipe. Peur que ce prêt soit annulé en raison de la situation actuelle ? J’espère toujours que ce n’est que décalé. Mon prêt va jusqu’au 31 décembre et la saison aux États-Unis se termine en octobre. Donc je pense que c’est encore possible.”