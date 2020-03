Anciennes – Marie-Laure Delie raccroche les crampons

Marie-Laure Delie, meilleure buteuse de l’histoire du PSG (2013-2018, 131 buts), a décidé de prendre sa retraite à l’âge de 32 ans. L’attaquante a dévoilé sa décision sur ses réseaux sociaux dans un très beau texte d’adieu.

“Le mot de la fin... Je m’en rappelle comme ci c’était hier, quand je suis arrivée à l’Olympique Viarmes-Asnières j’avais 5ans et demi, ma mère a demandé si le club acceptait les filles, ils ont dit oui s’en hésiter, c‘était le début d’une magnifique aventure… qui se termine 27ans plus tard !! […] Merci à mes 2 clubs amateurs; l’OLYMPIQUE VIARMES-ASNIÈRES et le FC DOMONT. Merci au District du Val d’Oise, la Ligue De Paris et à Clairefontaine. Merci à mes 4 clubs professionnels; le PSG, le MHSC, le FC METZ et le MADRID CFF. Et enfin un énorme Merci à l’ÉQUIPE de FRANCE. Je n’oublie pas les supporters, Merci pour votre soutien.“

Dans sa carrière, Marie-Laure Delie a connu quatre clubs professionnels, Montpellier (2008-2013), le PSG (2013-2018), Metz (2018-2019), et le Madrid CFF (2019-2020). Elle a également connu les joies de l’Equipe de France avec 123 sélections pour 65 buts. Une grande attaquante du football féminin français a donc pris sa retraite.