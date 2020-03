Anciens : Gianluigi Buffon n’a pas l’intention de mettre un terme à sa carrière

À 42 ans, Gianluigi Buffon ne compte toujours pas arrêter sa carrière. La légende italienne, doublure à la Juventus Turin cette saison (11 matches toutes compétitions confondues), a expliqué dans une vidéo sur la chaîne Youtube de la Vieille Dame (non accessible en France), qu’il n’avait pas l’intention de raccrocher les crampons cet été. Le gardien a de nouveau expliqué qu’il aurait arrêté sa carrière si le PSG n’était pas venu le chercher à l’été 2018 (25 matches toutes compétitions confondues sous le maillot Rouge & Bleu).

“Il y a deux ans, j’ai presque failli arrêter. Ensuite, le PSG est arrivé et je joue toujours parce que je me sens bien et parce que j’ai du respect pour les rêves de Gigi enfant. Si, à l’âge de sept ou huit ans, on m’avait dit que j’allais devenir un gardien, même en Serie C ou B, alors j’aurais été excité et j’aurais pleuré. Je dois avoir du respect pour cet enfant“, raconte Buffon dans des propos relayés par RMC Sport.