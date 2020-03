Anciens : Quand George Weah chante pour sensibiliser le Liberia à la lutte contre le Coronavirus

La pandémie du Coronavirus touche le monde entier et l’Afrique n’est pas une exception même si on n’en parle pas beaucoup. Dans ces pays, beaucoup de personnes n’ont pas accès à internet et ne sont donc pas forcément au courant de la pandémie qui est installée partout dans le monde. Ainsi, pour sensibiliser sa population à lutte contre le Covid-19, George Weah, président du Liberia depuis décembre 2017, a décidé d’enregistrer une chanson (en Anglais) avec le groupe Rabbis comme rapporte l’Equipe. Une action surprenante qu’a justifiée le porte-parole de la présidence. “La majorité des gens au Liberia n’a pas accès à Internet mais tout le monde écoute la radio. La chanson passera sur différentes stations du pays pour diffuser convenablement le message.” Le Liberia n’a pour l’instant recensé que 3 cas officiels de Coronavirus (au 29 mars). Pour découvrir la chanson de l’ancien attaquant parisien, c’est ci-dessous.