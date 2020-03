Anthony Taylor arbitre de PSG / BVB

C’est désormais officiel, le huitième de finale retour entre le PSG et le Borussia Dortmund se jouera à huis clos. Sans leurs supporters au Parc des Princes, les Parisiens devront renverser un score défavorable suite à la défaite 1-2 du match aller. Et cette confrontation retour face au BVB sera arbitrée par l’Anglais, Anthony Taylor. Il sera assisté par Gary Beswick et Adam Nunn. Craig Pawson sera le quatrième arbitre. Enfin, Stuart Attwell et Paul Tierney officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Anthony Taylor avait déjà arbitré le PSG cette saison en phase de groupes de C1 lors de la belle victoire contre le Real Madrid au Parc des Princes (3-0). En quatre matches de Champions League arbitrés depuis le début de l’exercice 2019-2020 (PSG-Real, Inter-BVB, Juventus-Atlético et Lyon-Leipzig), l’arbitre de 41 ans a distribué 20 cartons jaunes.