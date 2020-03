AS : “Areola pourrait régler un problème du Real Madrid et du PSG”

Prêté cette saison au Real Madrid, Alphonse Areola (27 ans) “pourrait régler un problème du Real Madrid et du PSG”, explique le journal sportif espagnol AS. En effet, le portier parisien donne satisfaction comme doublure de Thibaut Courtois et pourrait étendre son séjour dans la capitale espagnole au delà du 30 juin. D’autant plus que l’option d’avoir en numéro 2 Andriy Lunin (21 ans) n’est pas encore viable pour le Merengue. Le portier ukrainien prêté au Real Oviedo (LaLiga 2) par Madrid doit encore apprendre. On se dirigerait donc vers un maintien d’Alphonse Areola dans l’effectif blanc. De quoi faire le bonheur du Real Madrid et du PSG, juge AS. Qui remarque qu’en Italie on reparle d’un intérêt parisien pour le milanais Gianluigi Donnarumma (21 ans). Le portier italien pouvant être mis en concurrence avec Keylor Navas. Actuellement, c’est Sergio Rico qui est dans l’effectif en prêt, avec une option d’achat de 10M€.