Aucun risque pris par le staff médical pour Di Maria (RMC Sport)

Nous sommes à J-8 avant la rencontre qui va opposer le Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain, et les premières hypothèses sur l’équipe que va aligner Thomas Tuchel commencent à sortir dans les différents médias. Sorti au bout d’un quart de jeu face à Dijon ce samedi (4-0), Angel Di Maria a ressenti une gêne à la cuisse. À 11 jours de l’affiche de C1, beaucoup se souciaient de l’état de santé de l’Argentin. Mais plus de peur que de mal puisqu’il n’a souffert que d’une simple alerte, et devrait donc fouler la pelouse du Parc des Princes mercredi prochain.

Malgré les nouvelles rassurantes, le staff médical parisien ne prendra “aucun risque” selon RMC Sport. Le numéro 11 Rouge & Bleu pourrait “être dans le groupe” convoqué pour la demi-finale de Coupe de France au Groupama Stadium face à l’OL, mais il devrait tout de même “rester sur le banc”.