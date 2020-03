Aulas se plaint d’un calendrier qui avantagerait le PSG chez les hommes et les femmes

La saison lyonnaise a été rude jusqu’ici mais les victoires contre la Juventus (1-0) et l’AS Saint-Etienne (2-0) sont des éclaircies. Le président Jean-Michel Aulas en profite pour savourer tout en se plaignant… des calendriers. Car pour le OL/PSG masculin, mercredi dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France, et le PSG/OL féminin, le 14 mars dans le cadre de la D1 Arkema, le patron lyonnais s’estime lésé. Les excuses pour de possibles défaites sont déjà prêtes.

“Pour une équipe qui était très décriée, c’est une belle revanche, a commenté Jean-Michel Aulas après le derby. On était sur le fil du rasoir. Il faut encourager les joueurs. Il faut dire qu’ils ont bien joué. Ils ont démontré une volonté incroyable contre la Juve et Saint-Etienne. Maintenant on va avoir ce match à Turin pour peut-être aller en quart de finale de la Ligue des champions, on aura la finale de la Coupe de la Ligue, et puis on va jouer cette demi-finale contre le PSG. On va essayer de faire douter cette équipe de Paris, qui est invincible et qui voudra se donner de la confiance. Un peu comme contre la Juventus, on n’a rien à craindre. Objectivement, le PSG est nettement plus fort. En plus, il a joué samedi. Mais c’est la tradition avec Lyon. Pour les féminines, on veut nous faire jouer un match décisif pour le championnat trois jours après un match de nos internationales au fin fond des Etats-Unis, ce qui est un scandale absolu. Quand on joue un titre de champion de France avec une contrainte très supérieure pour l’une des deux équipes, ce n’est pas très bien sur le plan de l’éthique. On me bâillonnera peut-être, mais je parlerai quand même… Mercredi, on jouera crânement notre chance pour aller en finale. Ils ont une journée et demie de repos de plus que nous. On va essayer de bien se reposer. On verra comment sont les organismes. La chose principale, c’est de reposer au maximum pour avoir des jambes.”