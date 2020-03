Aulas : “Si on veut sauver la Ligue 1, il faut absolument la terminer avant le 30 juin”

La propagation du Coronavirus Covid-19 à l’échelle mondiale a complètement bouleversé le monde du sport. Face à cette crise sanitaire, l’UEFA a décidé de reporter l’Euro en 2021 et de suspendre ses Coupes d’Europe. Une reprise des différentes compétitions dépendra de l’évolution sanitaire. Ainsi, l’instance européenne envisage trois options afin de terminer les différentes compétitions de la saison 2019-2020 : finir la saison le 30 juin, le 31 juillet ou le 31 août. Même si la première hypothèse semble irréalisable, le président de l’Olympique Lyonnais – Jean-Michel Aulas – estime que la Ligue 1 doit se terminer avant le 30 juin quitte à sacrifier la Ligue des champions et les coupes nationales.

“Si on veut sauver la Ligue 1, il faut absolument la terminer avant le 30 juin. Il faut faire des choix, être courageux. Laisser tomber la C1, les finales de Coupes et les matches internationaux. Se consacrer uniquement sur le Championnat, a déclaré le président de l’OL au micro de RTL, dans des propos rapportés par L’Equipe. L’important est de ne pas se mettre en retard par rapport à la saison prochaine. Une saison très importante économiquement, en termes de droits TV notamment.”

Pour rappel, le PSG est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions et l’Olympique lyonnais doit encore disputer son huitième de finale retour de C1 face à la Juventus Turin. De plus, les Parisiens et Lyonnais sont opposés en finale de la Coupe de France.