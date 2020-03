Bartomeu : “Avec Neymar, il n’y a rien de prévu”

Il y a quelques jours, la presse espagnole a relancé le feuilleton Neymar et évoqué son possible retour au FC Barcelone. Durant un questions-réponses, Josep Maria Bartomeu – le président barcelonais – a une nouvelle fois été interrogé sur le cas du Brésilien, et il a préféré botter en touche… “On ne sait pas avec Neymar (pour son avenir, ndlr) mais il n’y a rien de prévu, explique Bartomeu. Il a également été questionné sur le litige qu’oppose Neymar et la direction barcelonaise à propos des primes non versées. “Nous sommes habitués au sujet Neymar. Nous attendons des sentences“, a simplement répondu Bartomeu. Bref, rien dans les tuyaux.