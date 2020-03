Ben Yedder “rêve toujours plus grand”

De retour en France, Wissam Ben Yedder est performant (19 buts et 9 passes décisives) dans une équipe de l’AS Monaco qui ne l’est pas et passe à côté de sa saison (9e en Ligue 1). L’attaquant de pointe international de 30 ans, natif de Sarcelles, aspire toujours à aller plus haut. Et quand on lui parle du PSG, il botte en touche. “J’ai de grandes ambitions et de grands objectifs, je me projette en Ligue des Champions, explique l’attaquant à Onze Mondial. Ma carrière n’est pas encore terminée. Je rêve toujours plus grand. Jouer avec Mbappé et Neymar au PSG ? Aujourd’hui, je suis focus sur ma fin de saison et sur l’objectif du club qui est de retrouver l’Europe. Pour le reste, je te laisse à tes pronostics (rires).”