Benzema : “Mbappé il a encore beaucoup à apprendre mais il est fort”

Du buzz même pendant une crise sanitaire. Karim Benzema a fait parler de lui – via une discussion sur les réseaux sociaux avec l’influenceur Mohamed Henni – en se moquant notamment d’Olivier Giroud, l’avant-centre des Bleus. “Ça va être vite fait. On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil…”, a lancé le joueur du Real Madrid. “Et moi je sais que je suis la F1“.

Interrogé sur Kylian Mbappé, l’attaquant français du Real Madrid a estimé que le champion du monde de 21 ans devait encore travailler. “Il est jeune, il est très fort. C’est un joueur que j’aime beaucoup. Il a encore beaucoup à apprendre, t’as vu. Si tu m’entends Kylian, grosse dédicace. Mais il est chaud, fort, c’est un très bon joueur. Moi j’aime bien. Il la grosse tête ? Mais toi t’es un fumier parce que c’est un Parisien… et tu es un Marseillais. Mbappé il est fort !”, a déclaré Karim Benzema.