Berchiche : “Je suis heureux d’avoir eu la chance d’être à Paris”

Yuri Berchiche n’a passé qu’une seule saison au PSG (2017-2018) mais son passage dans la capitale française semble l’avoir beaucoup marqué. Il est encore attaché aux Rouge & Bleu et à ses anciens coéquipiers, qu’il n’hésite pas à encourager sur son compte Twitter avant les matches importants, ou bien leur souhaiter un joyeux anniversaire. Dans cette période de confinement, le latéral gauche (30 ans) a été invité à comparer les vestiaires du PSG et de sa nouvelle équipe, l’Athletic Bilbao.

“Les vestiaires du PSG et de l’Athletic ? Ils sont très différents. Chaque vestiaire a ses bons et ses mauvais côtés. Cependant, je peux dire que j’ai été très bien intégré dans les deux. Il y a des gens bien dans les deux, explique Berchiche dans des propos relayés par Yahoo Sport. Peut-être que l’atmosphère est plus familiale ici avec des joueurs originaires de la région, peut-être qu’il y a plus de cohésion ici. Mais je dois dire qu’il y avait un très bon groupe à Paris avec des joueurs sud-américains et parfois, ça me manque aussi. […] Je suis heureux d’avoir eu la chance d’être à Paris.”