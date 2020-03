Bernat : “Il fallait que l’on partage la qualification avec nos supporters”

Auteur d’une bonne performance et du deuxième but parisien contre le Borussia Dortmund (2-0), Juan Bernat a été élu homme du match. Le latéral gauche a tenu à envoyer un message aux supporters pour leur soutien même s’ils ne pouvaient pas être dans le stade.

“Ça a été une soirée importante. On est bien rentré dans le match et on a bien tenu. On est qualifié et c’était le plus important. Cette année, avec le public, c’est possible même si ce soir il n’était pas là, rappelle l’Espagnol sur RMC Sport 1. On a célébré avec eux dehors, c’était une soirée spéciale. Déjà l’arrivée au stade avec le bruit, c’était impressionnant et cela nous a donné de la force. Il fallait que l’on partage la qualification avec eux. Il y a un lien fort entre nous et le public. Les supporters sont une partie prépondérante de notre équipe, ils nous ont donné cette force supplémentaire qui nous a permis d’obtenir ce résultat. J’espère qu’ils vont continuer comme ça et nous, on va essayer d’aller plus loin.”