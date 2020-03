Beye : “La solution face à Dortmund, c’est d’être très bon au milieu de terrain”

À J-10 du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, de nombreuses incertitudes sont toujours présentes sur le probable onze de départ qu’alignera Thomas Tuchel pour cette rencontre. Et pour cette confrontation retour face au BVB, le club de la capitale devra gagner sa bataille du milieu de terrain afin de renverser un score défavorable (défaite 1-2 à l’aller), comme l’a explique Habib Beye dans le Canal Sport Club. Le consultant de Canal Plus estime également que l’apport défensif de l’attaquant est primordial en C1.

“La solution face à Dortmund, c’est d’être très bon au milieu de terrain. Là où ils perdent la bataille lors du match aller c’est vraiment dans le milieu de terrain. Rappelez-vous de l’impact mis par Witsel et Can au milieu de terrain. Peut-être qu’on a vu Cavani parce qu’il (Tuchel) a vu le rôle et l’importance d’un attaquant qui vient défendre sur les trois centraux de Dortmund, ce que n’avait pas fait Kylian Mbappé lors du match aller. Regardez ce qu’avait fait Haaland de l’autre côté en terme de travail et de volume de jeu. En Ligue des champions, si votre attaquant ne défend pas, c’est très compliqué. Vous avez peu d’équipes qui jouent avec des attaquants qui ne défendent pas. Ça a été le cas face à Dortmund et ils l’ont payé. Je pense qu’aujourd’hui on verra Marquinhos (au milieu) sauf si un autre milieu de terrain vient se révéler comme un vrai joueur d’impact mais Thomas Tuchel a dit qu’il préférait Marquinhos au milieu de terrain et je trouve que ça serait la meilleure solution pour apporter cet impact. Car si ils ne gagnent pas la bataille du milieu de terrain, ils auront du mal à gagner ce match.”