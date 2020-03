Bitton : “Cavani-Icardi, je suis adepte du 60+30”

Marco Verratti et Thomas Meunier suspendus, Ander Herrera et Eric Maxim Choupo-Moting indisponibles, Colin Dagba et Thiago Silva en phase de reprise, Edinson Cavani et Mauro Icardi en concurrence, le PSG doit composer avec des situations particulières avant le choc européen contre le Borussia Dortmund. Stéphane Bitton essaie de se projeter sur le onze qui débutera mercredi prochain au Parc des Princes. Et il pense que la rencontre demain à la Meinau sera la véritable répétition générale.

“Le match d’avant normalement c’est pour souffler. Là, à Strasbourg, le PSG devra peaufiner ses réglages, ses automatismes. Finalement, Thomas Tuchel donne encore l’impression de chercher la bonne formule. C’est un petit peu inquiétant quatre jours avant le match face à Dortmund, a commenté le journaliste ce matin sur France Bleu Paris. La défense, on le sait sera importante. Kehrer jouera à droite puisque Meunier est suspendu. A gauche, Bernat semblait favori et puis c’est Kurzawa qui a débuté à Lyon… Qui dans l’axe à côté de Kimpembe, c’est la grande question. Cela va déterminer toute l’équipe puisque Thiago Silva est encore incertain. Si Marquinhos recule, qui au milieu de terrain ? Gueye est partant certain dans l’entre-jeu, Paredes est celui qui peut le remplacer. Là encore il y aura des automatismes à travailler à Strasbourg. En pointe, je suis adepte du 60+30. 60 minutes pour Cavani afin qu’il fatigue la défense, 30 minutes poir Icardi afin qu’il plante l’estocade. Bref, quelle meilleur endroit que Strasbourg pour préparer l’Europe…”