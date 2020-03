Bitton : “Face à l’OL, c’est un match pour répéter Dortmund”

Dans une semaine, le Paris Saint-Germain jouera son avenir en Ligue des champions lors du match retour des 8es de finale contre le Borussia Dortmund. Mais avant cela, le club de la capitale se rend au Groupama Stadium, ce soir (21h10), pour affronter l’Olympique Lyonnais et obtenir son ticket pour la finale de la Coupe de la Ligue. Pour Stéphane Bitton, cette affiche à des allures de Coupe d’Europe et c’est un bon test pour les Parisiens.

“Neymar, Mbappé, Marquinhos d’un côté, Bruno Guimarães, Aouar et Dembélé de l’autre. C’est une très belle affiche ce soir à Lyon. Ça peut ressembler à la Ligue des champions mais ça ne l’est pas. Dans tous les cas, il y aura beaucoup d’intensité, c’est un match pour répéter Dortmund, mercredi prochain, avec une compo à surveiller puisqu’on sait que Thomas Tuchel va faire ses derniers essais, explique Stéphane Bitton dans son édito sur France Bleu Paris. Quid de Verratti et Meunier qui seront suspendus contre Dortmund ? Il y a une qualification à aller chercher pour la finale et ça c’est le seul point commun avec Dortmund. Neymar a besoin de temps de jeu, c’est le moment où jamais de lui en donner, il va en avoir ce soir et contre Strasbourg, samedi prochain.“