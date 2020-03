Bitton : “L’expérience de Thiago Silva sur un match comme celui-là, ça n’a pas de prix”

Thiago Silva manquait de rythme avec le match aller à Dortmund contre le Borussia, la blessure qui l’handicape actuellement ne laisse pas augurer la possibilité de voir le capitaine apte à jouer un match ultra intense de Ligue des champions la semaine prochaine. Pourtant, Stéphane Bitton veut y croire car il estime que l’expérience du Brésilien est primordiale.

“Il y a eu la composition d’équipe, il y a eu les déclarations de Tuchel et Marquinhos. On pensait avoir vu la défense et puis hier soir cette lueur d’espoir avec Thiago Silva. Il pourrait peut-être récupérer son brassard et sa place en défense centrale au côté de Kimpembe contre Dortmund. On va suivre cela de près parce que l’expérience de Thiago Silva sur un match comme celui-là, ça n’a pas de prix, a commenté ce matin le journaliste sur France Bleu Paris. Et puis il y a la question Cavani ou Icardi ? L’ami Cavani il a bien travaillé, il a apporté beaucoup défensivement, mais il n’a pas été en réussite alors qu’Icardi a inscrit un but très rapidement. Cela ne veut pas dire qu’il n’aura pas la confiance de Tuchel. Je pense que Cavani sera titulaire, parce qu’avec ce qu’il apporte au niveau défensif, avec le travail qu’il fait, il peut faire la différence.“