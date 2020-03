Bitton : “Neymar a encore besoin d’un peu de temps de jeu car pour l’instant, c’est un peu compliqué physiquement”

Hier soir, le PSG s’est qualifié pour sa 18ème finale de Coupe de France de son histoire en s’imposant largement au Groupama Stadium (5-1) face à l’Olympique Lyonnais. Malgré une première heure compliquée, les Parisiens ont su profiter de l’expulsion de Fernando Marçal pour achever les Lyonnais dans la dernière demi-heure. Et à six jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, de nombreuses incertitudes entourent toujours le onze de départ qu’alignera Thomas Tuchel pour cette rencontre. Mais l’entraîneur parisien pourra compter sur son atout majeur, Neymar Jr. Dans sa chronique sur France Bleu Paris – Stéphane Bitton – est revenu sur la forme physique du numéro 10 des Rouge et Bleu.

“Il y a le score et ce que l’on a vu sur le terrain. Alors pour le score, il n’y a rien à dire, de ce côté-là tout s’est bien passé. C’est sur le terrain que cela a été un peu plus compliqué. Jusqu’au carton rouge de Marçal (61e minute), Paris ne m’a pas rassuré, c’est le moins que l’on puisse dire. Le retour de Marquinhos en défense centrale n’a pas donné pleinement satisfaction. La paire Gueye-Paredes ne vaut pas la triplette Marquinhos-Verratti-Gueye, mais on sait que Verratti sera suspendu pour le match face à Dortmund. Neymar a encore besoin d’un peu de temps de jeu car pour l’instant c’est un peu compliqué physiquement (…) On sait et on a compris que la différence face à Dortmund viendra évidemment du tandem Mbappé-Neymar. C’est eux qui vont porter la qualification du PSG. En tous les cas, c’est ce qu’on attend de leur part.”