Bitton : “Si j’étais à leur place, je me dirais et si cette qualification on allait la chercher pour nous déjà”

C’est le sujet qui fait le plus parler durant cet avant-match, la décision de faire jouer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund à huis clos. Pour Stéphane Bitton, les pépins s’accumulent sur le PSG ces derniers temps.

“Hier très tôt dans la mâtiné, on a su que le match serait à huis clos, même si ce n’était pas une surprise et puis derrière, on a eu l’angine de Kylian Mbappé , qui est quand même l’homme fort en ce moment du PSG, relate Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. Rajouter à ça, les suspensions de Meunier et Verratti, le retour à la compétition de Thiago Silva et le Borussia qui marche sur l’eau en ce moment avec cinq victoires de suite. […]Depuis un an, on entend beaucoup de choses sur Thomas Tuchel et ses joueurs. […] Si j’étais à leur place, je me dirais et si cette qualification on allait la chercher pour nous déjà et pour le plaisir des supporters parisiens après. […] C’est le moment ou jamais de remettre les pendules à l’heure.“