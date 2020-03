Bitton : “Si le PSG ne devait pas rejouer, la saison aura été exceptionnelle”

Pourra-t-on jouer les dix journées de Ligue 1, les deux finales de Coupes nationales, et le reste de l’UEFA Champions League ? C’est la question du moment dans la sphère PSG. Il reste entre 13 et 17 matches à jouer pour le Paris SG cette saison, sachant qu’il faut au moins deux jours francs entre deux matches consécutifs. La pandémie de covid-19 aura-t-elle la peau de l’épatante saison des Rouge & Bleu ? Quoi qu’il en soit, Stéphane Bitton, journaliste de France Bleu Paris, veut souligner le sans faute des Parisiens en 2019/2020.

“Ce matin on ne sait rien ou pas grand chose de ce qui va se passer. Combien de temps va durer cet arrêt ? Pour des sportifs de haut niveau, après deux ou trois semaines d’interruption il faut refaire une préparation physique, a commenté le journaliste ce matin sur les ondes. Didier Quillot, le Directeur Général exécutif de la Ligue, a déclaré que la priorité était de finir la saison de Ligue 1. Alors, il reste trois possibilités. Soit on annule tout version Aulas, soit on arrête à la 28e journée le classement, soit on attend la fin du confinement qui devrait nous amener à fin mai. Jouera-t-on dix journées en juin avec un Euro repoussé ? On saura demain s’il est repoussé en 2021. Mais si le PSG ne devait pas rejouer, on retiendra que la saison a été exceptionnelle. Il est le leader incontesté de la Ligue 1, il est finaliste des deux coupes nationales, et quart de finaliste de la Ligue des champions.“