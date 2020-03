Bouhafsi évoque la crainte du PSG suite aux départs de Silva et Neymar au Brésil

On le sait depuis mercredi, certains joueurs du PSG ont quitté Paris avant le durcissement du confinement en France pour des raisons sanitaires. Neymar Jr a rejoint sa résidence de Mangaratiba au Brésil. Le capitaine du PSG, Thiago Silva a également retrouvé en famille son pays, comme l’a expliqué sa compagne, Isabelle Silva. Dans l’After de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi a évoqué l’inquiétude du PSG concernant ses deux Brésiliens. Le club de la capitale craint notamment que certains de ses joueurs soient confinés dans un autre pays lorsqu’une reprise en France pourrait être envisagée.

“À Lyon par exemple, Thiago Mendes est reparti au Brésil et Kenny Tete à Amsterdam. Thiago Silva voulait surtout être avec ses proches. Au PSG, on ne confirme pas les départs, on dit que c’est leur temps privé et qu’ils font ce qu’ils veulent parce qu’ils ont un programme. Et ça pour le PSG c’est la chose la plus importante, de respecter ce programme sportif. C’est assez sérieux et réglementé. Ils doivent le respecter pendant une heure et demi avec des GPS. Quand ils allument leur petite machine GPS, ça va renvoyer tout de suite des données. En clair, le PSG peut suivre quand même, a déclaré Mohamed Bouhafsi dans l’After (…) L’inquiétude que le PSG a, c’est que le système français – même s’il souffre actuellement – est l’un des meilleurs au monde et que ce n’est pas forcément le cas de certains pays comme le Brésil, qui n’est pas forcément à la hauteur du système hospitalier français. Et comme me disait un membre du PSG, la plus grosse crainte est que les joueurs partent dans un autre pays qui n’est pas aussi bon que le notre et qu’ils soient confinés pendant 14 jours alors que nous en France ça aille mieux et qu’on puisse reprendre l’entraînement, la préparation et la reprise.”