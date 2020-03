Boy de la Tour : “Si la crise sanitaire évolue rapidement, nos championnats pourraient être amenés à reprendre”

La pandémie du coronavirus Covid-19 qui se propage dans monde a des conséquences majeures dans le domaine du sport. Ainsi, plusieurs championnats européens, dont la Ligue 1, ont été suspendus jusqu’à “nouvel ordre.” Après Didier Quillot, la présidente de la LFP – Nathalie Boy de la Tour – a confirmé que la reprise des différents championnats français pourraient reprendre selon l’évolution de la crise sanitaire.

“Comme tout le monde, nous espérons – déjà en tant que citoyenne – que la crise sanitaire évolue dans le bon sens très rapidement. En effet, si elle évolue rapidement – et on en sera tous très heureux – nos championnats pourraient être amenés à reprendre et à aller jusqu’à leur terme, c’est ce que nous souhaitons tous, a déclaré la présidente de la LFP dans des propos accordés à RMC Sport. Maintenant, personne sait ce que la vie nous réserve. J’ai réuni un conseil d’administration mardi prochain, à l’issue de cette réunion de l’UEFA qui nous donnera des informations supplémentaires. Bien évidemment, si des décisions de ce type venaient à être prises, ça nous laissera de la marge supplémentaire pour aller jusqu’au bout de nos championnats.”