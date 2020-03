Bulka dans le viseur du Real Betis (El Desmarque)

Arrivé lors de l’été 2019, Marcin Bulka (20 ans) est régulièrement appelé dans le groupe de Thomas Tuchel. Mais sa troisième place dans la hiérarchie des gardiens parisiens – derrière Keylor Navas et Sergio Rico – ne lui permet pas de s’illustrer dans le but des Rouge et Bleu. L’international U21 polonais a disputé une rencontre avec le club de la capitale face à Metz (2-0, 4ème journée de Ligue 1), le 30 août dernier. Malgré tout, le gardien de 20 ans – sous contrat avec le PSG jusqu’en 2021 – est courtisé par un club espagnol.

En effet, selon les informations du média sévillan – El Desmarque – le portier de 1m99 serait dans le viseur du Real Betis Balompié. Déçu des prestations de Joel Robles et Dani Martin – depuis le départ de Pau Lopez à l’AS Roma l’été dernier – le club andalou souhaite recruter au poste de gardien. Le club de Séville pointe à une décevante 12ème place en Liga avec 43 buts encaissés. Pour rappel, Marcin Bulka avait indiqué en novembre dernier qu’un prêt pourrait être envisagé afin de gagner du temps de jeu.