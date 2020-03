Bulka s’est excusé après son interview accordée à Foot Truck (FF)

Dans une interview accordée à la chaîne Youtube, Foot Truck, Marcin Bulka, troisième gardien du PSG, a dû parler de certains de ses coéquipiers ou anciens coéquipiers à Chelsea. Pour certains, il n’a pas hésité à aller loin dans la critique. Une interview qui est revenue aux oreilles des dirigeants parisiens et qui n’a pas du tout plu comme le rapporte France Football. “Le portier n’a eu aucun mal à expliquer à ses dirigeants qu’il s’était fait piéger et que ses propos avaient été exagérément déformés pour verser dans le sensationnalisme.” FF indique que Bulka “ennuyé “, “avait auparavant pris la précaution d’envoyer des messages aux joueurs concernés pour leur expliquer la situation et s’assurer que sa bonne foi n’était pas mise en cause.” Le vestiaire parisien a accepté les excuses de leur coéquipier et a vite clos cet épiphénomène conclut France Football.