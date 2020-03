Caïazzo : “Il faut finir la saison de Ligue 1, c’est la priorité des priorités”

La propagation du Coronavirus Covid-19 à l’échelle mondiale a complètement bouleversé le monde du sport. Face à cette crise sanitaire, l’UEFA a décidé de reporter l’Euro en 2021 et de suspendre ses Coupes d’Europe. Une reprise des différentes compétitions dépendra de l’évolution sanitaire. Sur les ondes de RMC Sport, Bernard Caïazzo, dirigeant de l’ASSE mais aussi président de Première Ligue (syndicat regroupant les principaux clubs de Ligue 1) estime que le championnat de France doit impérativement aller à son terme, quelque soit la date d’une éventuelle reprise.

“Bien évidemment, nous espérons que le championnat reprenne le plus tôt possible. On est prêts à jouer en juillet et août. Il y a même des présidents de clubs qui disent que s’il faut jouer après, on le fera. Il faut finir et terminer la saison, c’est la priorité des priorités. C’est un élément qui est bien ancré dans l’esprit de chacun. Si on ne termine pas la saison – et pas seulement chez nous – ça voudra dire que notre économie aura pris une sacrée secousse. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les 5 ligues (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1) les calculs de pertes financières sont de 5 millards d’euros. Pour nous en France, c’est 600 millions de perte.” Pour rappel, l’UEFA envisage trois dates pour terminer la saison : le 30 juin, le 31 juillet ou le 31 août.