Caïazzo prêt à jouer la finale de la Coupe de France en juillet

La finale de Coupe de France devait opposer le PSG à l’AS Saint-Etienne le 25 avril prochain. Mais avec la pandémie du Coronavirus, toutes les compétions ont été arrêtées jusqu’à nouvel ordre. Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de l’ASSE explique qu’il serait prêt à attendre le mois de juillet pour jouer la finale contre les Parisiens, afin que le public puisse assister à cette rencontre. “À mon avis, même en juillet, il faut jouer si on n’a pas pu terminer avant. Peu importe si la finale est en juillet mais il faut la jouer et avec nos supporters“, indique Caïazzo dans un entretien accordé au Progrès.