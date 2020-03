Caillot : “Tout ce qui a été fait ne peut pas être balayé”

La nouvelle, triste mais nécessaire, est donc tombée ce vendredi : en raison de l’épidémie de Coronavirus touchant actuellement la planète, tous les championnats hexagonaux, comme ceux européens, sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Forcément, cette situation risquant de durer un bon petit moment, les débats s’accumulent : comment va-t-on pouvoir conclure cet exercice 2019-2020. Si Jean-Michel Aulas a créé quelque peu la polémique en expliquant qu’il faudrait tout simplement que cela se termine en saison blanche, ce n’est pas du tout l’avis de Jean-Pierre Caillot. Le président du Stade de Reims, qui s’exprime sur les ondes de RMC, estime que les sept derniers mois ne peuvent être balayés d’un revers de main.

“Une saison blanche ? Je ne veux pas réagir en tant que président du Stade de Reims. Cela me serait facile de dire : on est cinquième, on a battu toutes les équipes qui se trouvent devant nous, on a donc le mérite d’être là. Mais ce n’est absolument pas le débat. Et je pense que le jour où on devra prendre nos responsabilités, et je ne l’espère pas, cela sera un mauvais signe. Si onarrête le Tour de France à 75% de l’activité, on va bloquer le classement, on ne va pas repartir sur une année blanche. Eh bah de la même façon, il y a 75% du championnat qui a été fait, il faudra en tenir compte. Tout ce qui a été fait depuis le départ ne peut pas être balayé parce qu’on ne peut aller au terme du championnat. Mais il y a des choses bien plus importantes aujourd’hui dans notre pays que de discourir à ce propos.“